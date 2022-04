Prefeitura de Taboão da Serra abre concurso público para contratar mais de 50 médicos

Direto da redação

A contratação de médicos é uma das metas da Prefeitura de Taboão da Serra para garantir atendimentos aos moradores. Por isso, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas abriu nesta segunda-feira, 18/04, as inscrições do Concurso Público Nº 01/2022 para a contratação de 53 médicos de diversas especialidades e 01 Enfermeiro do Trabalho, além da formação de cadastro reserva. Interessados podem se inscrever através do site www.abconcursospublicos.org.

O edital na íntegra está disponível tanto no site da instituição responsável pelo certame, quanto no portal da Prefeitura de Taboão da Serra (www.ts.sp.gov.br). As inscrições seguem abertas até às 16h00 do dia 17/05.

Segundo o prefeito Aprígio, a ampliação do número de profissionais médicos permitirá atender a população com dignidade. “Uma das prioridades da nossa administração é garantir que os moradores tenham acesso aos serviços de saúde, como consultas com clínico geral, ginecologista, pediatra, entre outros. Pensando nisso, abrimos concurso público para a contratar mais de 50 médicos. A contratação destes profissionais permitirá que a Prefeitura atenda a população com mais dignidade”, afirmou.

No total serão contratados 54 profissionais, sendo 18 vagas para Médico Clínico Geral, 14 vagas para Médico Socorrista, 14 vagas para Médico Ginecologista, 04 vagas para Médico Generalista, 03 vagas para Médico Pediatra e 01 vaga para Enfermeiro do Trabalho.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 29/05 e terão 40 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e 25 de Conhecimentos Específicos. A taxa de inscrição é de R$80,00 (oitenta reais).

O secretário de Gestão de Pessoas, Dr. Alexandre Depieri reforça a necessidade de contratar esses profissionais. “O prefeito Aprígio solicitou que a Secretaria de Gestão de Pessoas que fosse aberto concurso público com urgência para a contratação de médicos e foi o que fizemos. Esperamos contratar esses profissionais e, assim, ampliar os atendimentos na área da Saúde como a população taboanenses merece e precisa”, explicou.

Como se inscrever

No período de inscrição, acesse www.abconcursospublicos.org e clique na aba “Área do Candidato”. Localize o edital “Concurso Público – 001.2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA – SP”, abra o link, clique no botão “Inscrição Online” e aceite os termos e condições e clique em continuar.

Na página seguinte, insira seu CPF e faça o cadastro de primeiro acesso. Caso já tenha cadastro, faça login para realizar a inscrição.Preencha integralmente o Requerimento de Inscrição, confira atentamente os dados informados e siga as instruções.

Gere e imprima o Boleto Bancário, referente à inscrição e efetue o pagamento até o dia 17/05/2022. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, internet banking ou casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário.

Serviço:

Concurso Público 01/2022 – Prefeitura de Taboão da Serra

Cargos: Médicos (diversas especialidades) e Enfermeiro do Trabalho

Inscrições de 18/05 até às 16h00 do dia 17/05

Taxa de inscrição R$40,00.

www.abconcursospublicos.org