Prefeitura de Taboão da Serra convoca beneficiários do Auxílio Brasil para atualização cadastral

Os moradores de Taboão da Serra que são beneficiários do programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, precisam atualizar os dados para garantir que o benefício não seja cancelado. Por isso, a Prefeitura de Taboão da Serra, através das Secretarias de Assistência Social e Cidadania (SAS) e de Saúde (SMS), está convocando gestantes e mulheres de 14 a 44 anos, bem como famílias com crianças com até 7 anos que recebem o benefício para realizar a atualização cadastral.

Os munícipes precisam comparecer até o dia 30/06 na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência de segunda a sexta-feira, exceto feriado ou ponto facultativo, das 8h às 17h, e apresentar CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação das crianças. O morador cujos dados não estejam atualizados poderá ter o benefício suspenso.

O secretário de Assistência Social, Wagner Eckstein, reforça que é primordial que as famílias atualizem seus dados. “O Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, é destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza inscritas no CadÚnico e cujos dados estejam atualizados. Sendo assim, é imprescindível que as famílias que recebem o Auxílio Brasil compareçam na UBS perto de casa e atualizem o cadastro. A medida é necessária para assegurar que o benefício não seja bloqueado ou cancelado”, explicou.

Quem pode participar do programa Auxílio Brasil?

Podem participar do programa famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que contenham gestantes, nutrizes (concedido às famílias com crianças que ainda não tenham completado sete meses de idade), mulheres entre 14 e 44 anos, além de jovens entre 0 e 21 anos incompletos. São consideradas famílias extremamente pobres, aquelas que possuem renda familiar per capita entre zero e R$105,00. Já as famílias pobres são aquelas cuja renda familiar per capita é de R$105,01 a R$210,00.

Como se inscrever?

Para se candidatar a receber o auxílio, é necessário que a família esteja inscrita e com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico). Caso não esteja inscrito no CadÚnico, é necessário se dirigir até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de referência para mais informações.

Documentos necessários:

CPF;

Cartão do SUS;

Cartão de vacinação para as crianças

Serviços:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Endereço: Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4138-8040

Email: sas@taboaodaserra.sp.gov.br

UBS OLIVEIRAS/MARABÁ

Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4135-1479

UBS JD. MARGARIDAS

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4138-5106

UBS SANTO ONOFRE

Rua Mal. Artur Costa e Silva, nº 85, Jd. Pirajuçara

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4138-4700

UBS SILVIO SAMPAIO

Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4137-6638

UBS SANTA CECÍLIA

Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Pq. Pinheiros

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4138-4292

UBS JD. SUINÁ

Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4138-7057

UBS DRA. MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE

Rua José Mari, nº 13, Pq. Assunção

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4135-1832

UBS PARQUE PINHEIROS

Estrada Benedito C. Oliveira, nº 1929, Jd. Record

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4138-4028

UBS SALETE

Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4138-1754

UBS RECORD/PONTE ALTA

Imarui, 47 – Jardim Record

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4137-4569

UBS SCÂNDIA / PANORAMA

Rua Luiz de Queirós, nº 245, Jd. Scândia

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4139-8767

UBS JARDIM AMÉRICA

Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4786-7793

UBS CLEMENTINO

Rua Tsuruki Tsuno, nº. 104, Jardim Clementino

Horário de atendimento: 8h às 17h

Telefone: (11) 4135-2516