Prefeitura de Taboão da Serra divulga calendário do CRAS Itinerante

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), montou um cronograma de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante. O veículo que facilita o acesso aos programas e serviços vinculados à Política de Assistência Social estará em diversos bairros para atendimento da população, sem que o munícipe precise agendar o atendimento.

“A pedido do Prefeito Aprígio, criamos o CRAS Itinerante para auxiliar os moradores de Taboão da Serra que precisam de políticas públicas de assistência social, como o CadÚnico, Renda Taboão, Bolsa Família, e tantos outros programas e serviços que promovem justiça social”, destaca o secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein.

Esta semana, CRAS Itinerante beneficiará moradores da região dos Jardins Mirna e Três Marias. As equipes prestarão atendimento de 06 a 08/03, das 09h às 15h, na Rua Henrique Robba, no Jardim Mirna, próximo à Igreja São José Operário.

Na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15/03, os atendimentos e acolhimentos serão realizados próximo à EMEF Edson Mambelli, na Rua Nilton Bertani dos Santos, no Jd. das Oliveiras, também das 09h às 15h.

Nos dias 20, 21 e 22/03, os moradores do Jardim Record e Trianon poderão contar com os serviços do CRAS Itineante, das 09h às 15h, que estará no cruzamento entre a Av. Cid Nelson Jordano e a Rua Caroba, no Jardim Novo Record.

Já na última semana de março, de 26 a 28/03, o veículo do CRAS Itinerante estará no Jardim Saint Moritz, na Rua Frei Damião, próximo à EMI Luca. Lá o atendimento também será das 09h às 15h.

Serviço:

Cronograma CRAS Itinerante

JARDIM MIRNA E TRÊS MARIAS

Dias 06, 07 e 08 / 03

Horário: das 09h às 15h

Local: Rua Henrique Robba, Jd. Mirna (Próximo à Igreja São José Operário)

JARDIM DAS OLIVEIRAS E PARQUE MARABÁ

Dias 13, 14 e 15/03

Horário: das 09h às 15h

Local: Rua Nilton Bertani dos Santos, Jd. das Oliveiras (Próximo à EMEF Edson Mambelli)

JARDIM RECORD E TRIANON

Dias 20, 21 e 22/03

Horário: das 09h às 15h

Local: Av. Cid Nelson Jordano x Rua Caroba, Jd. Novo Record

JARDIM SAINT MORITZ E SALETE

Dias 26, 27 e 28/03

Horário: das 09h às 15h

Local: Rua Frei Damião, Jd. Saint Moritz (Próximo à EMI Luca)

“A pedido do Prefeito Aprígio, criamos o CRAS Itinerante para auxiliar os moradores de Taboão da Serra que precisam de políticas públicas de assistência social, como o CadÚnico, Renda Taboão, Bolsa Família, e tantos outros programas e serviços que promovem justiça social”, destaca o secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein.

Esta semana, CRAS Itinerante beneficiará moradores da região dos Jardins Mirna e Três Marias. As equipes prestarão atendimento de 06 a 08/03, das 09h às 15h, na Rua Henrique Robba, no Jardim Mirna, próximo à Igreja São José Operário.

Na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15/03, os atendimentos e acolhimentos serão realizados próximo à EMEF Edson Mambelli, na Rua Nilton Bertani dos Santos, no Jd. das Oliveiras, também das 09h às 15h.

Nos dias 20, 21 e 22/03, os moradores do Jardim Record e Trianon poderão contar com os serviços do CRAS Itineante, das 09h às 15h, que estará no cruzamento entre a Av. Cid Nelson Jordano e a Rua Caroba, no Jardim Novo Record.

Já na última semana de março, de 26 a 28/03, o veículo do CRAS Itinerante estará no Jardim Saint Moritz, na Rua Frei Damião, próximo à EMI Luca. Lá o atendimento também será das 09h

JARDIM MIRNA E TRÊS MARIAS

Dias 06, 07 e 08 / 03

Horário: das 09h às 15h

Local: Rua Henrique Robba, Jd. Mirna (Próximo à Igreja São José Operário)

JARDIM DAS OLIVEIRAS E PARQUE MARABÁ

Dias 13, 14 e 15/03

Horário: das 09h às 15h

Local: Rua Nilton Bertani dos Santos, Jd. das Oliveiras (Próximo à EMEF Edson Mambelli)

JARDIM RECORD E TRIANON

Dias 20, 21 e 22/03

Horário: das 09h às 15h

Local: Av. Cid Nelson Jordano x Rua Caroba, Jd. Novo Record

JARDIM SAINT MORITZ E SALETE

Dias 26, 27 e 28/03

Horário: das 09h às 15h

Local: Rua Frei Damião, Jd. Saint Moritz (Próximo à EMI Luca)