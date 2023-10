Prefeitura de Taboão da Serra divulga editais da Lei Paulo Gustavo e recebe inscrições até (22)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), publicou dois Editais de Chamamento Público da Lei Paulo Gustavo de apoio ao setor cultural. O Edital Nº 03/2023 – José Luiz Zagati é destinado ao Apoio à Produção e Execução de Audiovisual. Já o Edital Nº 05/2023 selecionará projetos de desenvolvimento de atividades de economia criativa, solidária e demais áreas culturais. As inscrições para participar dos processos devem ser feitas pelo site http://sec.ts.sp.gov.br até às 23h59 do domingo, 22/10.

A secretária de Cultura e Turismo, Nil Félix, destaca que a Lei Paulo Gustavo é um marco na história da cultura do país e que a gestão Aprígio não mediu esforços para fazer com que os editais fossem colocados em prática. “Realizamos encontros, três oitivas e formações presenciais e online com os fazedores de cultura da nossa cidade para entender as demandas do setor e assim colocar em prática a Lei Paulo Gustavo que é democrática para todos e todas”, explica.

Os fazedores de cultura do município que tenham dúvidas quando aos editais, devem entrar em contato com a SEC presencialmente para esclarecimentos. A SEC está localizada na Rua Levi de Souza e Silva, 33, no Jardim Bontempo, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 17h.

“É um prazer para nós poder implementar a Lei Paulo Gustavo em Taboão da Serra, pois beneficiamos não apenas os fazedores de cultura, mas também a nossa população, gerando oportunidades de renda, fortalecendo a economia e os laços culturais da nossa cidade. Com Lei e com outras ações que implementaremos, esperamos garantir que o setor tenha o apoio e a dignidade que tanto merecem”, afirma o prefeito Aprígio.

Através dos editais serão disponibilizados mais de R$2 milhões, por meio dos módulos de apoios e premiações, sendo mais de R$1,5 mi para projetos de audiovisual e R$660 mil para atividades de economia criativa, solidária e demais áreas culturais.

Serviço:

Editais de Chamamento – Lei Paulo Gustavo

Inscrições até 22/10

www.sec.ts.sp.gov.br

Informações:

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h (exceto feriado e ponto facultativo)