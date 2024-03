Prefeitura de Taboão da Serra e Adote promovem Feira de Adoção PeTS

Direto da PMTS

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com a Associação Adote Taboão realizará no sábado, 09/03, a primeira edição de 2024 da Feira de Adoção PeTS. A ação, que acontecerá na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo, das 10h às 16h, tem como objetivo encontrar lares para cães e gatos que vivem no CCZ.

Para adotar um pet, é necessário ter 21 anos ou mais, levar documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço e passar por uma breve entrevista que visa a compreensão das responsabilidades que envolvem a doação.

Todos os animais que estarão na feira já foram castrados e vermifugados, sendo a maioria adultos.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, recorda que os pets precisam não só de de amor, carinho e proteção. “Os animais domésticos também necessitam de cuidados veterinários regulares, alimentação adequada e um ambiente seguro. Então, antes de pensar em adotar um pet, é importante a pessoa ter plena consciência das responsabilidades, compreender que se trata de uma vida e que ela precisa ser preservada”, destaca.

O CCZ de Taboão da Serra orienta as pessoas que buscam pela adoção tenham apartamento telado ou imóvel sem acesso direto a rua para impedir a fuga do animal.

Quem pretende adotar um gato, deve levar caixa de transporte para a feira. Já para adoção de cães é preciso levar guia e coleira.

Para mais informações, entre em contato com o CCZ pelo (11) 4786-3287. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviço:

Feira de Adoção PeTS

Quando? 09/03, das 10h às 16h

LOCAL: Praça Nicola Vivilechio, Jardim Bontempo