Prefeitura de Taboão da Serra e Sebrae Aqui oferece oficina presencial gratuita “Faça o Planejamento e Transforme a Crise em Oportunidade”

Direto da PMTS

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) e da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae Aqui, realizará uma oficina presencial sobre como transformar as dificuldades da empresa em uma nova chance. A atividade acontecerá na sexta-feira, 22/09, das 18h às 22h, na SDE, que fica na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa.

As inscrições para participar do curso “Faça o Planejamento e Transforme a Crise em Oportunidade” podem ser realizadas até o dia 20/09, pelo WhatsApp (11) 95336-9278.

“As oportunidades sempre estão diante de nós, precisamos saber agarrá-las e este é o momento. Sempre disponibilizamos cursos de maneira gratuita para que todos tenham a chance de crescer na cidade. Participem!!”, disse o Prefeito Aprígio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan, incentivou que todos compareçam. “Mais uma vez abrimos inscrições para dar mais chance aos empreendedores de Taboão da Serra. O nosso município é considerado a Cidade das Oportunidades, então faremos jus a esse nome, abrindo cada vez mais cursos que tenho a absoluta certeza que farão você crescer. Aproveite, participe e transforme todas as dificuldades em soluções!!”, afirmou.

O curso tem o intuito de apresentar ferramentas que auxiliam no enfrentamento de um cenário de crise vivenciado pela empresa, de modo que seja possível elaborar um plano de ação. Ter um planejamento em tempos de crise ajuda o empreendedor, com algumas estratégias, a ter uma visão do negócio com mais segurança para tomar decisões e seguir mesmo nos momentos mais difíceis.

*Serviço:*

Oficina – Faça o Planejamento e Transforme a Crise em Oportunidade

Quando? 22/09, das 18h às 22h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Inscrições até 20/09 através do WhatsApp (11) 95336-9278