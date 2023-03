Prefeitura de Taboão da Serra e Senai oferecem curso gratuito de Instalação de Drywall

Direto da redação

O programa Fábrica de Talentos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) de Taboão da Serra, em parceria com o SENAI, oferecerá um mais uma edição do curso de aperfeiçoamento “Instalação de Drywall”. As inscrições estarão abertas de 03 a 13/04, na Escola de Construção Civil, na Rua Porfírio Herdeiro, 414 A, nos Jardim das Oliveiras, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. As vagas são limitadas.

Para se inscrever é necessários ter 18 anos ou mais, ter concluído a 5ª série do Ensino Fundamental e curso de qualificação na área de Construção Civil ou comprovar experiências ou conhecimentos anteriores adquiridos no trabalho ou meio informal. É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e histórico escolar.

O prefeito Aprígio afirma que uma das metas do Governo Municipal é que Taboão da Serra seja conhecida como a Cidade das Oportunidades. “Com nossas ações e parcerias como essa com o Senai que continuaremos consolidando Taboão da Serra como a Cidade das Oportunidades, um município que leva a sério a formação das pessoas, cria oportunidades de geração de empregos, renda e ainda incentiva o empreendedorismo”, diz.

O secretário de SDE, Wanderley Bressan, destaca que a pasta trabalha para garantir inovação aos cursos. “A instalação de drywall, que são alguns tipos de placas pré-moldadas, tem revolucionado a área de Construção Civil. Como estamos antenados com as tendências do mercado, firmamos mais essa parceria com o Senai para oferecer novamente esse curso gratuito em nossa Escola e ajudar ainda mais munícipes que desejam se capacitar de forma inovadora”, explica.

O curso Instalação de Drywall tem duração de 40h. As aulas serão ministradas durante cinco sábados, com início em 15/04, das 08h às 17h, na própria Escola de Construção Civil, e abordarão os seguintes assuntos:

– Interpretação de projeto de execução de paredes e tetos;

– Calculo da quantidade de materiais necessários para execução das paredes e tetos;

– Demarcar pontos de referência para locação de paredes e tetos;

– Executar estrutura metálica de acordo com a norma técnica;

– Corte e posicionamento de perfis;

– Abertura de portas e janelas;

– Fixação de perfis metálicos;

– Execução do plaqueamento de acordo com a norma técnica;

– Tipos, cortes e fixação de chapas;

– Tratamento de juntas, de acordo com a norma técnica;

– Trabalho em equipe, demonstração de pensamento analítico e de autogestão.

Para mais informações, entre em contato com a SDE pelo telefone 4788-7888 ou com a Escola de Construção Civil pelo número 4138-1146.

Serviço:

Curso “Instalação de Drywall”

Inscrições de 03 a 13/04

Local: Escola de Construção Civil – Rua Porfírio Herdeiro, 414 A – Jardim das Oliveiras

Informações: (11) 4138-1146 | 4788-7888

– Início das aulas 15/04 – sábados, das 08h às 17h