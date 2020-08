Prefeitura de Taboão da Serra faz investimentos para inibir criminalidade

Da assessoria da PMTS

Os investimentos da Prefeitura de Taboão da Serra voltados à segurança pública são constantes e, em ações práticas, se mostram efetivos para levar mais segurança a toda a população. A iniciativa que vem trazendo cada vez mais segurança para a cidade é o arrojado e moderno sistema de videomonitoramento, composto por 40 câmeras de alta resolução em pontos estratégicos, que foi implantado há praticamente dois meses.

Nesse período que está em funcionamento, as câmeras auxiliaram na identificação de 12 veículos utilizados em roubos e sequestros, por exemplo.

Para operar o sistema, foi construído o Centro de Operações e Inteligência, composto por uma equipe que monitora as imagens de domingo a domingo, 24h. “São iniciativas como essas que ajudam muito a diminuir a violência e afastam a criminalidade de nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Walter Paulo.

Outras realizações beneficiam a segurança pública no município, como as bases móveis fixas da GCM, como a do Jardim Leme, CSU, Parque Marabá, Pazzini e Intercap, que já funcionam. Em breve, os moradores do Parque Monte Alegre também serão contemplados com a base fixa da GCM, que está em construção.

Foram feitos também investimentos para ampliação do efetivo da Guarda, que ganhou 42 novos agentes em junho deste ano. A GCM conta agora com 256 profissionais, que passaram por capacitação e foram equipados com coletes à prova de balas e uniformes. O aumento da frota de veículos também tem sido prioridade. No início do ano, foram entregues à Guarda 12 novas motocicletas que estão reforçando o patrulhamento pelos bairros.