Prefeitura de Taboão da Serra forma jovens em Ballet Clássico neste domingo (15)

Direto da redação

Quatorze alunas da Escola Municipal de Artes da Prefeitura de Taboão da Serra, se formarão em Ballet Clássico neste domingo (15) . O evento acontecerá no CEU Campo Limpo, às 15h30, e é motivo de grande emoção para as alunas, professores e familiares, que precisaram adiar a tão aguardada cerimônia por causa da pandemia. As apresentações que marcam o encerramento do ciclo contam com a direção de Thiago Aprazy e a coordenação de Daiane Camargo.

“Eu acredito que essas formandas e essa formatura têm um gosto especial por conta disso. Elas tinham tudo para deixar para trás, mas não desistiram, seguiram e hoje estão aqui”, comentou a professora da Escola Municipal de Artes, Fabíola Silva.

Uma das bailarinas, Isabela Cristina, comentou a emoção de se formar, principalmente diante dos inúmeros obstáculos que teve que enfrentar. A jovem não conseguia encontrar um espaço físico para treinar em casa, teve conflito com os horários e ainda passou um ano sem ter aulas por não ter com acessar à internet. “Foi muito marcante, porque a dança faz parte da minha vida desde sempre. Eu me sinto muito leve por conseguir chegar até aqui e provar para todo mundo que não acreditava que eu conseguiria”, declarou.

“Todos esses momentos que eu passei aqui representaram muito choro, mas também muita alegria. Foram essas emoções que marcaram minha vida e que eu vou levar para sempre”, afirmou outra bailarina, Beatriz Corlet.

Binho, secretário de Cultura e Turismo, comentou a respeito do evento. “A Escola Municipal de Artes está formando mais uma turma, apesar dos desafios trazidos pela pandemia. Parabéns às alunas por se dedicarem e não desistirem, e também aos professores que tanto batalharam para que os sonhos se tornem realidade”, disse.

Já o prefeito Aprígio desejou sucesso às jovens. “Sabemos o quanto a pandemia interferiu na vida das pessoas, alguns precisaram adiar sonhos, ressignificar projetos e e outros precisaram dar novo sentido à vida. Parabenizo todas as jovens que irão se formar, agradeço aos professores e familiares por contribuírem e apoiarem a realização destes sonhos e desejo a cada uma muito sucesso em suas jornadas. Brilhem mundo a fora e levem o nome de Taboão da Serra e da Escola Municipal de Artes onde estiverem”, declarou.

Serviço:

Formatura do curso de formação em Ballet Clássico com a direção de Thiago Aprazy e coordenação de Daiane Camargo

Dia 15/05 às 15h30

CEU Campo Limpo – Avenida Carlos Lacerda, 678, Pirajussara

Escola Municipal de Artes

Rua Levi de Souza e Silva, 33B, Jardim Bontempo

Telefone: (11) 4786-3789