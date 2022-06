Prefeitura de Taboão da Serra lança programa Família Acolhedora

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), realizou nesta quinta-feira, 02/06, uma palestra para anunciar o lançamento do programa Família Acolhedora no município. Essa conquista é resultado de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Aprígio e aprovado por unanimidade pela Câmara dos Vereadores em setembro do ano passado.

O Família Acolhedora é um serviço no qual crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial são recebidos em lares de pessoas cadastradas até que possam retornar para sua família de origem, extensa ou, em alguns casos, encaminhados para uma família substituta. O programa é uma alternativa às instituições de proteção e tem como objetivo ser uma forma mais humanizada de oferecer atendimento individual à criança ou ao adolescente. O tempo máximo de acolhimento é de 18 meses, já que a prioridade é reinserir a criança em seu lar de origem.

O prefeito Aprígio comentou sobre o programa. “Hoje a única forma de acolhimento que a prefeitura pode oferecer às crianças e aos adolescentes que são afastadas de suas famílias pela justiça é a institucionalização. Com o Família Acolhedora, nosso Governo avança em cidadania, pois poderemos proporcionar a esses jovens atendimento individualizado e personalizado com o apoio das famílias que farão parte do programa”, declarou.

Como definiu Sara Luvisotto, coordenadora do serviço Família Acolhedora no Instituto Fazendo História (São Paulo), “Não se trata de uma família ajudando uma criança, é uma família ajudando outra em um momento de crise. Se violência gera violência, acolhimento gera acolhimento”.

Edson Ferreira, coordenador do Família Acolhedora em Taboão da Serra, falou sobre a importância da participação dos munícipes. “É um serviço extremamente importante, novo na cidade e tem tudo para dar certo, mas precisa de vocês, famílias, que tenham interesse e potencial para ser Família Acolhedora”, disse.

Para se inscrever no programa, é necessário fazer o pré-cadastro no site familiaacolhedora.dtic.sp.gov.br. Os interessados precisam participar de uma seleção e caso aprovados, serão acompanhados pela equipe técnica do serviço, que irá orientá-los a respeito da recepção, cuidado e desligamento da criança ou adolescente.

Alguns dos requisitos para fazer parte do programa são: residir no município de Taboão da Serra no mínimo há um ano; ter entre 21 e 65 anos, sem restrição quanto ao gênero e estado civil; não estar inscrito no Programa Nacional de Adoção e não manifestar interesse pela adoção de acolhidos; ter disponibilidade para participar de todo o processo do serviço de Família Acolhedora, e tempo para a devida atenção à criança ou adolescente.

“Taboão da Serra precisa do programa Família Acolhedora. Quem ganhará serão as crianças e adolescentes que precisam desta proteção. Ainda no segundo semestre de 2022 teremos o serviço funcionando no município”, afirmou Wagner Eckstein, secretário de Assistência Social e Cidadania.

Para saber mais, procure o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou Secretaria de Assistência Social.

Serviço:

Família Acolhedora

https://familiaacolhedora.dtic.sp.gov.br/

Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS)

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4138-8040

E-mail: sas@taboaodaserra.sp.gov.br

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Rua Milton Martins Moura, 30, Vila Francisco Remeikis

Telefone: (11) 4139-1105 | 4138-7155