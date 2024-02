Prefeitura de Taboão da Serra leva CRAS Itinerante para a região Record/Trianon

Direto da PMTS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante da Prefeitura de Taboão da Serra estará nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23/02, no Jardim Record, na Estrada Tenente Maria José da Cunha com a Rua Barueri, próximo ao estacionamento do Supermercado Santa Fé. Os atendimentos são realizados por ordem de chegada, das 09h às 15h.

O CRAS Itinerante é um dos serviços implantados pelo Governo Aprígio para ampliar o acesso dos moradores à política de Assistência Social. “Toda semana estamos em diferentes regiões da cidade para acolhimento, atualização de CADÚnico, Renda Taboão, Bolsa Família, entre outros programas e serviços”, destaca o secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein.

Para atendimento, é recomendado que a pessoa compareça munido de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor.

Serviço:

CRAS Itinerante – Jardim Record, Trianon e região

Dias 22 e 23/02

Horário: das 09h às 15h

Local: Estrada Tenente Maria José da Cunha x Rua Barueri, Jardim Record (próximo ao estacionamento do Santa Fé)