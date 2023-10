Prefeitura de Taboão da Serra leva Procon Móvel ao Pirajuçara no dia 20 de outubro

Direto da redação

A Praça Luiz Gonzaga, no Pirajuçara, receberá na sexta-feira, 20/10, a unidade do Procon Móvel, das 09h às 16h. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos (SJ) e do Procon Municipal, com a Fundação Procon e tem como objetivo ampliar as orientações e auxílios aos munícipes quanto às relações de consumo, como questões de compras ou prestações de serviços não realizados, executados em desacordo, entre outras situações.

Segundo o secretário de SJ, Dr. Matheus Mota, o Procon Municipal desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos dos consumidores. “O Procon de Taboão da Serra, municipalizado pelo Prefeito Aprígio, é uma ferramenta essencial, pois atuamos na fiscalização de práticas abusivas, na orientação dos consumidores e na mediação de conflitos entre a população e empresas. Isso contribui para a construção de um ambiente de consumo mais transparente e confiável. Em parceria com a Fundação Procon, trazendo o Procon Móvel para nossa cidade podemos ampliar ainda mais os trabalhos em prol de quem mais precisa”, destaca.

Para abrir uma Carta de Informação Preliminar (CIP), ou seja, uma reclamação formal é necessário apresentar:

– Cópia do comprovante de residência (em nome do consumidor);

– Cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação;

– Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, Contrato, Boleto, Faturas ou documentos que comprovem a relação de consumo;

– Endereço ou CNPJ do Fornecedor;

– Procuração (se for o caso; disponibilizada pela Procon); no caso de Procuração: cópias do RG e CPF do Procurador.

Serviço:

Procon Móvel em Taboão da Serra

Dia 20/10, das 09h às 16h

Local: Praça Luiz Gonzaga, s/n, Pirajuçara (ao lado do Poupatempo)

Procon Municipal de Taboão da Serra

Local: Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

De segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30

Telefone: (11) 4786-2986 e (11) 4786-2987