Prefeitura de Taboão da Serra oferece curso de capacitação “Descomplique Marketing”

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra, através da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae Aqui, apresenta o curso “Descomplique Marketing”. A aula acontecerá no dia 10/05, das 18h às 22h, na sede da Secretaria, que se localiza na Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa. Para participar é necessário ter no mínimo 18 anos, apresentar RG ou CNH, CNPJ (caso possua) e se inscrever até o dia 06/05 pelo Whatsapp (11) 95336-9278.

O curso gratuito ajudará os alunos a conhecer o marketing e sua estrutura básica de funcionamento; estimular a visão mercadológica e uma atitude de busca de comunicação com clientes; e realizar a matriz SWOT e refletir sobre as estratégias de mix de marketing. Ao fim da aula, serão entregues certificados de participação sem custo.

Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, falou sobre os benefícios desta parceria com o Sebrae. “O Descomplique é uma excelente oportunidade para empresários, empreendedores e quem ainda está na fase de planejamento da criação de seu próprio negócio. Este curso em específico vai ensinar rapidamente a melhorar suas estratégias de divulgação e vendas”, explicou.

Serviço:

Curso Descomplique Marketing

Dia 10/05, das 18h00 às 22h00

Inscrições até 06/05 pelo Whatsapp (11) 95336-9278

sebraeaqui@ts.sp.gov.br

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

4788-7888

De segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00