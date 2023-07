Prefeitura de Taboão da Serra oferece oficina presencial gratuita “Organize seu Negócio” de 08 a 11 de agosto

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) e da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae Aqui, realizará uma oficina presencial sobre organização de comércio. A atividade acontecerá de 08 a 11/08, das 18h às 22h, na SDE, que fica na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. As inscrições para participar do curso “Organize seu negócio” podem ser realizadas até o dia 04/08, pelo WhatsApp (11) 95336-9278.

“As oficinas ofertadas no nosso Governo visam relembrar todos os moradores que Taboão da Serra é a cidade das oportunidades. Então, o trabalho que fazemos é voltado para a nossa população, fazendo com que eles vejam que o município que moram acolhe a todos. Aproveitem essa grande oportunidade e participem!”, disse o Prefeito Aprígio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan, comentou que esse curso tem o intuito de fazer crescer os negócios na cidade. “A SDE trouxe essa oficina que auxiliará todos os empreendedores na hora de organizar a empresa. Queremos sempre capacitar os nossos moradores que tem algum negócio e essa é mais uma chance de fazer com que muitos empreendimentos cresçam, porque a organização é fundamental. Convido a todos os empreendedores a se inscrever, garanto que será de grande ajuda!”, afirmou.

Para participar do curso precisa ser maior de 18 anos e ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) formalizado. Os temas que serão tratados durante o curso são inteiramente voltados para a evolução por meio da organização, através do comportamento do empreendedor, quando e como acessar crédito, como transformar uma ideia em um negócio de sucesso, fluxo de caixa como ferramenta de gestão, marketing digital e formação de preço.

Serviço:

Oficina – Organize seu Negócio

Quando? 08 a 11/08, das 18h às 22h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535,

Jardim Maria Rosa

Inscrições até 04/08 através do WhatsApp (11) 95336-9278