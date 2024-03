Prefeitura de Taboão da Serra presta contas das finanças de 2023 em audiência pública na Câmara Municipal

Direto da CMTS

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou audiência pública na terça-feira, dia 27 de fevereiro, com a presença de servidores da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, que apresentaram os dados consolidados do 3º quadrimestre de 2023, período que encerra o ano. A Prefeitura ultrapassou no ano passado pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão de reais em arrecadação, somando R$ 1.179.275.459 contra despesa de R$ 1.171.862.601.

Os gastos e investimentos na área da saúde e da educação superaram o mínimo constitucional, que são de 15% e 25%, respectivamente. Na saúde as despesas e ações ficaram em 33,35%, totalizando 221,6 milhões de reais. Na educação, a aplicação foi de 32,95%, totalizando 220,5 milhões de reais.

“A Câmara Municipal, através da Comissão de Finanças, faz seu papel de dar transparência aos dados financeiros da Prefeitura no ano de 2023.Por isso essa audiência é muito importante para todos nós”, afirma Marcos Paulo, presidente da comissão.

A prestação de contas por parte da Prefeitura de Taboão da Serra é obrigatória,

prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e acontece três vezes ao ano

no plenário da Câmara Municipal.

Além do presidente Marcos Paulo, participou da audiência o vereador Celso Rodrigo Gallo. A vereadora Joice Silva, que faz parte da comissão, não compareceu por questões médicas.