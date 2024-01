Prefeitura de Taboão da Serra promove 3ª rodada de oficinas de revisão do Plano Diretor

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA), realizará mais uma semana, de 23 a 27/01, a terceira rodada de Oficinas com segmentos da Sociedade Civil, para tratar de propostas para a cidade e melhorias a serem implementadas nos próximos 10 anos.

“É uma alegria poder fazer com que todos façam parte da missão de proporcionar condições de vida confortáveis e dignas. O Governo da Reconstrução põe em prática tudo aquilo que facilita a vida do munícipe. Vamos planejar a cidade que queremos!”, disse o Prefeito Aprígio.

“No Governo Municipal, queremos que a sociedade participe sempre desse processo de revisão do nosso Plano Diretor Participativo. Por isto, estamos promovendo a terceira rodada de oficinas para cada vez mais acertarmos aquilo que pretendemos aplicar”, explica o secretário Nílcio Regueira Dias (SDUHMA).

As duas primeiras rodadas de Oficinas foram realizadas com servidores e segmentos da Sociedade Civil. Também foi realizada em novembro do ano passado, a 1ª Audiência Pública com objetivo de compreender a percepção dos munícipes e permitir que variados setores da sociedade contribuíssem apontando sugestões.

Os taboanenses também podem participar e consultar materiais através do site https://www.planodiretorts.org/.

Serviço:

Revisão do Plano Diretor Participativo de Taboão da Serra

Cronograma – 3ª rodada de oficinas

23/01 – 13h30 às 16h

ADT – Associação dos Deficientes de Taboão da Serra

Ida Romussi Gasparineti, 126 – Parque Laguna

23/01 – 14h às 16h

EMEFEM Rui Barbosa

Armezinda de Jesus Pereira, 60 – Jd. Virgínia

24/01 – 19h às 21h

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

Nicolino Bentivegna, 93 – Jardim Bontempo

24/01 – 14 ás 16h

EMEF Oscar Ramos Arantes

Av. Campinas, 720 – Arraial Paulista

25/01 – 14h às 16h

EMEF Ayrton Senna

Nilton Bertani dos Santos, 255 – Jd. das Oliveiras

25/01 – 14h às 16h

EMEF Paulo Freire

Av. Arlindo Genário de Freitas, 55 – Jd. Saporito

26/01 – 19h às 21h

Centro de Cultura e Esporte – CCE

Manoel Maria Fernandes, 580 – Jardim Elizabete

26/01 – 19h às 21h

EMEF Machado de Assis

Estrada das Olarias, 704 – Jd. Triângulo

27/01 – 10h às 12h

Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS)

Ananias Carmerindo Píres, 50 – Jardim Panorama

27/01- 14h às 16h

Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS)