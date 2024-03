Prefeitura de Taboão da Serra promove Ação Saúde da Mulher nesta sexta (8) e sábado (9)

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde (SMS), realiza nesta sexta e sábado, dias 08 e 09/03, a ação Saúde da Mulher, no Centro de Referência de Saúde da Mulher (Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, Jardim Panorama), com consultas, agendamentos de exames e muito mais. Os atendimentos serão por ordem de chegada e acontecerão sexta-feira, das 08h às 16h, e no sábado, das 09h às 15h. Para participar, as munícipes de Taboão da Serra devem levar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

Haverá acolhimento com enfermagem, consulta com ginecologista, aferição de Pressão Arterial e Dextro, agendamento de exames (mamografia, ultrassonografia ginecológica e colposcopia) e coleta de Papanicolau. Haverá ainda inserção de Implanon e DIU em pacientes acompanhadas pelo serviço de Planejamento Familiar.

“Serão dois dias especiais, voltados à prevenção. Sabemos o quanto é importante promover ações para o benefício da nossa população, em especial paras mulheres, e é isso o que estamos fazendo. Convido todas as taboanenses a participar”, destaca o prefeito Aprígio.

Para realizar a coleta do papanicolau, a mulher não pode ter relação sexual nas 72h que antecedem o exame, não utilizar duchas de higiene íntima, cremes ou lubrificantes vaginais.

SERVIÇO:

Ação Saúde da Mulher

– 08/03, das 08h às 16h

– 09/03, das 09h às 15h

Local: Centro de Referência de Saúde da Mulher – Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, Jardim Panorama