Prefeitura de Taboão da Serra promove Semana do Eleitor de 25/04 a 04 de maio

Direto da redação

De 25 de abril a 04 de maio acontece a Semana do Eleitor em Taboão da Serra. O objetivo da ação é auxiliar os moradores que precisam emitir, transferir ou regularizar a situação do título de eleitor junto à Justiça Eleitoral. A Semana do Eleitor é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania e acontecerá no Acesso Digital – Unidade Pirajuçara (Estrada Kizaemon Takeuti, 1987). O atendimento será das 08h30 às 16h30, por ordem de chegada.

O secretário de Assistência Social Wagner Eckstein reforça a importância do voto para o fortalecimento da democracia. “Durante 21 anos o Brasil viveu em meio a Ditadura Militar, período que além das repressões, o voto direto para presidente, governador, entre outros cargos, era proibido. Com o fim desse período lamentável, muitos dos direitos foram reconquistados e outros ampliados. Um deles é o voto”, explica. “Esse ano teremos eleições e somente através do voto poderemos participar do processo de escolha de quem serão os nossos representantes à níveis Estadual e Federal. Por isso, é de suma importância que toda a população participe desse processo. Assim fortalecemos a democracia e podemos tentar mudar a realidade do nosso país”, completa.

Wagner Eckstein relembra que cada voto conto. “Não deixe de exercer sua cidadania nas próximas eleições. Aproveite a Semana do Eleitor de Taboão da Serra para emitir, transferir ou mesmo regularizar a situação do seu título. No processo eleitoral cada voto conta e o seu voto faz a diferença”, afirma o secretário.

Para participar da Semana do Eleitor de Taboão da Serra não é necessário agendamento, basta comparecer no Acesso Digital – Unidade Pirajuçara, de 25/04 a 04/05, das 08h30 às 16h30, munido de:

– Documento oficial com foto;

– CPF;

– Comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço);

– Comprovante de quitação do serviço militar (para homens de 18 a 45 anos).

Vale ressaltar que jovens com 16 ou 17 anos poderão tirar a primeira via do título de eleitor e não precisam estar acompanhados de responsável legal.

Serviço:

Semana do Eleitor de Taboão da Serra

De 25/04 a 04/05, das 08h30 às 16h30

Local: Acesso Digital – Unidade Pirajuçara: Estrada Kizaemon Takeuti, 1987.

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Tel.: 4138-8040