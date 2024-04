Prefeitura de Taboão da Serra realiza Dia D contra a gripe neste sábado (13)

Direto da PMTS

Sábado, 13/04, é o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe em Taboão da Serra e todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 09h às 15h para vacinação de grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

A gripe é uma doença transmitida pelo vírus Influenza que causa febre alta, dores no corpo, na garganta e de cabeça, coriza e tosse. Em casos mais graves, os pacientes acometidos pela doença podem apresentar falta de ar, desconforto para respirar, podendo evoluir para óbito.

De acordo com o Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra Influenza, a vacina utilizada este ano é segura e trivalente, sendo eficaz para o combate de três tipos de cepas: Influenza A(H1N1), A(H3N2) e B (linhagem B/Victoria).

O prefeito Aprígio convida os moradores que fazem parte dos grupos prioritários a comparecer em uma das unidades e receber a dose. “O frio está se aproximando e é muito importante que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários recebam o quanto antes a vacina contra gripe. Ela ajuda o organizamos a desenvolver anticorpos e evitar complicações pela doença. Compareça na UBS perto de casa e recebe a vacina”, destaca.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Confira os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Gestantes;

– Puérperas (até 45 dias após o parto);

– Pessoas com deficiência permanente;

– Professores e trabalhadores de instituições do ensino básico a superior;

– Trabalhadores da área de saúde;

– Povos indígenas;

– Quilombolas;

– Pessoas em situação de rua;

– Profissionais das forças de segurança e salvamento;

– Profissionais das Forças Armadas;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

– Trabalhadores portuários;

– População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos de idade que cumprem medidas socioeducativas;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais:

* Doença respiratória crônica: Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); Bronquiectasia; Fibrose Cística; Doenças Intersticiais do pulmão; Displasia bronco pulmonar; Hipertensão arterial pulmonar; Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

* Doença cardíaca crônica: Doença cardíaca congênita; Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; Doença cardíaca isquêmica; Insuficiência cardíaca.

* Doença renal crônica: Doença renal nos estágios 3, 4 e 5; Síndrome nefrótica; Paciente em diálise.

* Doença hepática crônica: Atresia biliar; Hepatites crônicas; Cirrose.

* Doença neurológica crônica: Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; Deficiência neurológica grave.

* Diabetes: Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

* Imunossupressão: Imunodeficiência congênita ou adquirida Imunossupressão por doenças ou medicamentos

* Obesos: Obesidade grau III.

* Transplantados: Órgãos sólidos; Medula óssea.

* Portadores de trissomias: Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Sídrome de Wakany, dentre outras trissomias.

Serviço:

Dia D contra a gripe

13/04, das 09h às 15h



Locais:

– UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

– UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

– UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

– UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

– UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

– UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

– UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

– UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

– UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

– UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

– UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

– UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

– UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino