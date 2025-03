Prefeitura de Taboão da Serra realiza palestra e capacitação sobre TEA

Direto da PMTS

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizou nesta quinta-feira, 13/03, um evento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dezenas de funcionários da Prefeitura de Taboão e convidados lotaram o auditório da UNIFECAF, que foi uma grande parceira neste dia importante e necessário.

Na ocasião, a professora da rede municipal de ensino, Andréa Simões Bueno Vaz, apresentou a palestra “TEA, desafios e possibilidades” e discorreu sobre conscientização do autismo, as necessidades e os direitos das pessoas autistas. Ainda, como mãe e tia atípica, falou sobre sua experiência.

Para o secretário da pasta, Luiz Lune, o encontro foi de extrema importância para a capacitação dos profissionais que atuam no projeto Autistas – Esportes sem Barreiras, que retoma suas atividades no próximo dia 22. “Todos precisamos nos capacitar e trabalhar na inclusão dessas crianças e jovens autistas. Precisamos entender as dificuldades dos alunos com o transtorno, como comunicação, socialização e comportamentos repetitivos”, diz. “O esporte tem que ser para todos. Com essa palestra vamos aprender e assim contribuir também com essas famílias e com um mundo melhor para eles”, finaliza.

Também participaram do evento o secretário de Assistência Social, Jefferson Alves, o secretário adjunto de Educação, Prof. Rafael Lopes, os vereadores Ronaldo Onishi e Anderson Nóbrega, além de representantes da UNIFECAF.