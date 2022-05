Prefeitura de Taboão da Serra realiza processo seletivo para o McDonald’s

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra realizará processo seletivo para contratar atendentes para o restaurante McDonald’s. Os interessados devem comparecer às 9h da segunda-feira, 30/05, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa). É necessário levar carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, currículo atualizado e comprovante de endereço.

Para participar da seleção é necessário ter Ensino Médio Completo e ser maior de 18 anos. É desejável que os candidatos sejam moradores de Taboão da Serra e também sejam proativos, comunicativos, dispostos e ágeis. Não é necessário ter experiência. A remuneração é de R$ 1.245,00 ao mês e o regime de escala é 6×1.

“Estamos com o processo seletivo aberto para estas vagas de Atendente de Restaurante, em parceria com o McDonald’s. Recentemente fizemos um processo seletivo para essa empresa e 33 jovens já foram contratados. Agora abrimos mais essa seleção que é uma excelente oportunidade para os taboanenses que buscam uma colocação no mercado ”, comentou Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço:

Processo seletivo para Atendente de Restaurante McDonald’s

Dia 30/05/2022, às 9h

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888