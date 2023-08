Prefeitura de Taboão da Serra realizou 2º Encontro Currículo em Ação

Direto da redação

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Educação (SEDUC), realizou o 2º Encontro Currículo em Ação na terça e quarta-feira, dias 25 e 26/07. O evento aconteceu na UniFECAF para os profissionais de educação com o intuito de formá-los para que levem os ensinamentos para o dia a dia nas salas de aula. O tema deste ano foi “Um olhar para a Educação Integral e as práticas pedagógicas”.

Ao longo dos dois dias diversas palestras foram ofertadas para os educadores, com temáticas como Educação Integral, Escola Segura, Educação Inclusiva e Pedagogia Antirracista, além de inúmeras oficinas que aconteciam simultaneamente.

O evento contou ainda com duas palestras ministradas por profissionais do Ministério da Educação e Cultura (MEC), uma delas tratou sobre Política da Educação de Jovens e Adultos (EJA): diálogo e reconstrução.

“Quero destacar essa sensibilidade da organização do evento ter reservado um espaço específico para a EJA, que nos últimos anos praticamente se tornou invisível. Tivemos um período de total descaso no financiamento, isso resultou na queda de quase 30% das matrículas nos últimos três anos e, nesse momento tão fragilizado, para que a gente possa a partir do Ministério da Educação e da Cultura (MEC) trazer algumas ideias para discutirmos com quem está fazendo”, disse a coordenadora geral da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariângela Graciano.

“Poder investir em formações com palestras e oficinas para os nossos profissionais da educação é de extrema satisfação. O ensino é a base da nossa sociedade, então cada vez mais que pudermos promover eventos como esses, com toda a certeza apoiaremos. Parabenizo a todos os envolvidos, foi, sem dúvidas, sensacional!”, disse o Prefeito Aprígio.

A secretária de Educação, Dirce Takano, comentou que o objetivo desses encontros é garantir a formação continuada de todos os profissionais. “Por isso que ele é realizado durante o horário de trabalho, para que de fato tenha a condição dos nossos professores e demais profissionais da Educação participarem sem outros compromissos. Anualmente fazemos esse encontro no município, que tem a duração de dois dias inteiros, movimentando todos esses profissionais. Agradeço a todos que compareceram, foi um sucesso esse evento!”, afirmou.

“Foi muito rico para mim participar desse evento! Participei de um seminário sobre o Autismo e foi um aprendizado muito grande, com trocas de experiência e conhecimentos. Isso que vou levar, as dicas que deram sobre como cativar. Para mim foi maravilhoso, só tem a acrescentar”, disse Graziele Ramos, Auxiliar de Classe na EMEF Rachel de Queiroz.

O Deputado Estadual Eduardo Nóbrega disse que a luta pela educação continua. “Vamos evoluindo e desejo que o Prefeito Aprígio e a secretária Dirce possam transformar e fazer nosso ensino cada vez mais inclusivo, moderno e que formem as próximas gerações. Contem com nosso mandato”, falou.