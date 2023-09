Prefeitura de Taboão da Serra recebe sete novos médicos dos Programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra recebeu sete novos médicos dos programas Mais Médicos, do Governo Federal, e Médicos pelo Brasil, da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS). Todos os profissionais já estão atuando nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos Jardins Record, Margaridas, Panorama, Salete e Silvio Sampaio, todas contam com Estratégia de Saúde da Família. Taboão da Serra também já tem aprovado junto ao Governo Federal o envio de mais 60 profissionais que reforçarão os atendimentos à população. Além disto, neste mês de setembro médicos ginecologistas, pediatras e psiquiatras aprovados em concurso da Prefeitura já começaram o atendimento nas UBSs.

No dia 09/08, os novos médicos dos programas federais foram recebidos pelo Prefeito Aprígio acompanhado do vereador Ronaldo Onishi, dos secretários José Alberto Tarifa (Saúde), Arnoldo Landiva (Comunicação), Mario de Freitas (Governo), da subsecretária de Saúde Danielle Mota, além do coordenador médico Hércules Marques e do coordenador de Especialidades Vilson Louzada.

“Tivemos uma reunião muito importante com os novos médicos da nossa cidade. Solicitamos mais médicos ao Governo Federal e abrimos concurso público para contratação de profissionais de diversas áreas. Também encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto que aumenta o valor dos auxílios moradia e alimentação, concedidos aos médicos do Programa Mais Médicos, passando o total de R$2 mil para R$3 mil. Estamos trabalhando para garantir a continuidade dos profissionais e principalmente o atendimento que a população da nossa cidade merece”, afirmou o prefeito Aprígio.

O Projeto de Lei que alterar a Lei Municipal que instituiu a Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação já foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores e será públicada na Imprensa Oficial do Município nos próximos dias.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, destacou que um dos objetivos do Governo Municipal é ampliar o Programa de Saúde da Família (PSF). “Entendemos que o PSF possibilita o cuidado integral das famílias e, por isto, pretendemos ampliar o programa para mais UBSs, como a do Suiná, Santo Onofre e Clementino. Este mês de setembro sai a lista com mais 60 médicos do Mais Médicos para Taboão da Serra, que provavelmente estarão atuando nas unidades até o final do ano. Em outra etapa do Mais Médicos também já temos a aprovação de mais de 60 profissionais. Um grande avanço para nosso município”, explicou.

O médico da UBS Jardim Panorama, João Osmany Corrêa Silva, destacou a importância dos programas federais para auxílio aos municípios no atendimento aos moradores. “Uma das queixas que os pacientes sempre trazem durante as consultas é a falta de horizontalidade do atendimento. Os programas do Governo Federal agora vêm com uma proposta de fixação dos médicos na Atenção Básica, exatamente para sanar esse ponto específico de cuidado continuado, de acompanhar o paciente da infância a velhice, da gestação, todos os pontos de atenção que a gente pode ter”, comentou.