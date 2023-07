Prefeitura de Taboão da Serra recebeu aluna de intercâmbio francesa

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA) da Prefeitura de Taboão da Serra recebeu durante cinco meses a francesa Léa Custodio, estudante de Mestrado em Geografia Urbana da universidade de Lyon, na França.

Formada em Geografia e com especialização em Sociologia Urbana, a jovem conseguiu intercâmbio entre a instituição que estuda e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).

Léa teve seu primeiro contato com Taboão da Serra através do professor de Língua Portuguesa e com a equipe do Departamento de Planejamento Urbano da SDUHMA acompanhou os desafios de gerir a cidade com o maior adensamento populacional do país.

Meu professor de português, na França, conhecia alguém que trabalhava aqui Prefeitura de Taboão da Serra. Eu não conhecia a cidade antes, mas acho que é uma boa oportunidade, em um momento importante de revisão do Plano Diretor Participativo, tenho a oportunidade de aprender mais sobre a legislação urbanística brasileira e sua implementação. Realmente foi muito produtivo poder participar, trocar experiências e espero ter ajudado também”, afirma Léa Custodio.

O Governo Municipal tem incentivado a troca de conhecimento e de experiências entre instituições de Ensino Superior e a Prefeitura, o que permite que os alunos vivenciem a prática enquanto aprendem teorias – e a municipalidade conte com o acúmulo acadêmico. Inclusive, a SDUHMA já firmou parcerias com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com Universidade Federal do ABC (UFABC) e com Universidade FECAF (UniFECAF).

Tanto o município ganha com a presença de alunos universitários que podem trazer ideias, críticas e possibilita que a gente tenha um outro olhar e evolua nas ações, medidas e definições, quanto o meio acadêmico também é contemplado com a possibilidade de garantir aos estudantes uma formação cada vez mais sólida pautada em experiências que vão além das teorias”, ressalta o secretário Nílcio Regueira Dias (SDUHMA).

O prefeito Aprígio, que no mês passado se reuniu com estudantes de diferentes universidades, aprova a iniciativa. “É muito bom ver o interesse dos alunos em quer contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Fico muito feliz com a disposição de todos e saber que o município de Taboão da Serra tem tanto a contribuir com a

formação desses futuros profissionais”, declara.