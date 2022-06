Prefeitura de Taboão da Serra se reúne com superintendente do DAEE

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra segue dando andamento aos trabalhos para garantir as obras de macrodrenagem, além de outras ações que trarão benefícios para todos. No dia 01/06, os secretários Municipais de Transportes e Mobilidade Urbana José Vanderlei Santos e Ruy Polleto Osório, de Obras Valdemar Aprígio, de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente Nílcio Regueira Dias, de Comunicação Arnoldo Landiva e a diretora do Departamento de Meio Ambiente Ruth Ferreira, se reuniram com o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) Francisco Eduardo Loducca e equipe para tratar de diversos assuntos.

A reunião foi articulada pela presidente nacional do Podemos e Deputada Federal Renata Abreu. A parlamentar esteve em Taboão da Serra no início do mês passado, em solenidade promovida pelo Governo do Estado, e anunciou o envio de R$10 milhões em emenda. A verba será utilizada nas obras de macrodrenagem que serão realizadas pelo Governo Municipal para evitar enchentes em diversos bairros do município.

O secretário de Transportes José Vanderlei Santos comentou sobre as demandas referentes à pasta que comanda. “Da parte da Secretaria de Transportes, tratamos da restauração do leito do lado esquerdo da Rua José Carlos de Macedo Soares, que teve uma obra emergencial patrocinada e executada pelo município e agora terá uma licitação com uma sequência natural do DAEE”, explicou. “Também viemos tratar da possibilidade de ampliação da ponte que liga a Estrada Kizaemon Takeuti, na passagem para o Campo Limpo (São Paulo), com a Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, pois temos interesse de instalar naquele local uma rotatória que vai facilitar o tráfego de quem precisa acessar Taboão da Serra”, completou.

Com relação às demandas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SEHAB), uma delas diz respeito ao programa “Agua é Vida” do DAEE, que trata de segurança hídrica para todo Estado de São Paulo. O programa conta com quatro eixos: Rios Vivos, Águas Subterrâneas, Barramentos e Cooperação Técnica com a Secretaria de Agricultura e Abastamento.

“Tratamos com o superintende a participação do município de Taboão da Serra no programa Rios Vivos, que prevê a limpeza e o desassoreamento de córregos, um assunto fundamental para nossa cidade. Viemos indicar as nossas demandas para que a gente possa participar desse projeto do Estado”, explicou Ruth Ferreira, diretora do Departamento de Meio Ambiente.

Já o secretário Nílcio Regueira Dias afirmou que “as pautas que tratamos caminham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Queremos uma Taboão da Serra cada vez melhor, com equidade, justiça social e igualdade, em que as pessoas convivam bem entre si e com o Meio Ambiente. A participação do município no programa Rios Vivos é mais uma forma de avançarmos nas ODS 3 (Saúde e bem estar) , 6 (Água potável e saneamento), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e atingirmos os objetivos da Agenda 2030”.

O prefeito Aprígio agradeceu a Deputada Federal Renata Abreu por todo apoio que tem concedido. “A Renata Abreu é uma parceira, que tem ajudado demais a nossa querida Taboão da Serra. Ela é sensível às questões do município, apoia nossas iniciativas e ainda envia emendas para garantir que as nossas propostas sejam realizadas, resultando em benefícios para a população. Meu muito obrigado em nome de todos os taboanenses e seguimos trabalhando pela reconstrução de nossa cidade”, declarou.