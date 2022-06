Prefeitura de Taboão da Serra suspende expediente no Corpus Christi e na sexta-feira (17)

Direto da redação

Nos dias 16 (Corpus Christi) e 17/06, não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Taboão da Serra. De acordo com o Decreto Municipal nº 10/2022, que dispõe sobre o Calendário Administrativo do Poder Executivo Municipal, na quinta-feira foi decretado Ponto Facultativo e na sexta-feira suspensão de expediente. A informação foi publicada na Edição 1.029 da Imprensa Oficial do Município, de 11 de fevereiro de 2022.

Nesses dias não serão realizados testes rápidos para detecção da Covid-19, sem a necessidade de pedido médico no Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção. Os exames serão realizados normalmente até quarta-feira, 15/06, das 8h às 15h, e serão retomados na segunda-feira, 20/06, no mesmo horário.

Serviços essenciais, como Prontos Socorros e serviços de segurança e salvamento, funcionarão em regime de plantão.