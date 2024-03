Prefeitura de Taboão da Serra transfere atendimentos do Centro de Especialidades Médicas a partir desta segunda (4)

Por Vera Sampaio, da PMTS

A partir de segunda-feira, 04/03, os atendimentos no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Taboão da Serra serão transferidos temporariamente para outras unidades. A medida tomada pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, visa garantir que a população não fique sem atendimento enquanto o CEM está em obras para ampliação.

Segundo a Secretaria de Saúde, três locais receberão pacientes do CEM: a Unidade Básica de Saúde (UBS) Oliveira/Marabá, a UBS Dra. Tânia Regina dos Santos Andrade, no Jardim América, e o Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), no Pirajuçara.

“Os munícipes que têm consultas e exames agendados estão sendo avisados por telefone sobre a mudança de local e confirmação dos procedimentos. Por isto, reforçamos a necessidade dos pacientes estarem com o cadastro atualizado na UBS de referência”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Além do CEM, a UBS Dra. Maria José de Albuquerque, que divide a mesma edificação, também está sendo ampliada. No entanto, neste momento os atendimentos na UBS serão mantidos.

A obra de ampliação das duas unidades contempla a construção de 15 novos consultórios, sendo oito no CEM e sete na UBS Dra. Maria José, dentre outras melhorias, como adequação dos espaços para atendimento as normas de acessibilidade e instalações de combate à incêndios.

“Além de possibilitar o atendimento de mais pacientes, a ampliação do CEM e da UBS Dra. Maria José garantirão melhor estrutura, mais dignidade e o conforto que a população de Taboão da Serra merece”, destaca o prefeito Aprígio.

Confira as unidades de atendimento temporário e especialidades:

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos Andrade

Especialidades: Dermatologia e Endocrinologia

Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM)

Especialidades: Endoscopia e Pequenas Cirurgias.

UBS Oliveiras/Marabá

Especialidades: Cardiologia; Oftalmologia; Dermatologia; Otorrinolaringologia; Pneumologia; Oftalmologia; Nefrologia; Endocrinologia; Proctologia; Reumatologia; Urologia; Neurologia Infantil; Geriatria; Angiologia; Alergologia; Gastroenterologia; Vascular; Planejamento Familiar; e Ambulatório de Obesidade.

SERVIÇO:

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

2ª a 6ª-feira, 7h às 19h

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos Andrade

Rua Uruguai,77 – Jd. América

2ª a 6ª-feira, das 7h às 17h

Centro de Referencia de Saúde da Mulher (CRSM)

Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85 – Jd. Santo Onofre

2ª a 6ª-feira, das 7h às 19h