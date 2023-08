Prefeitura de Taboão da Serra traz nesta sexta (4) Procon Móvel para ação especial de Dia dos Pais

Direto da redação

Nesta sexta-feira, 04/08, das 09h às 16h, a unidade do Procon Móvel estará na Praça Luiz Gonzaga, ao lado do Poupatempo, no Pirajuçara, para prestar orientações e atendimentos à população. A ação especial pela proximidade ao Dia dos Pais é promovida pela Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos (SJ) e o Procon Municipal, em parceria com a Fundação Procon.

De acordo com o secretário Matheus Mota (SJ), o objetivo é auxiliar ainda mais os consumidores. “Sabemos que o Dia dos Pais é uma das datas que mais movimenta o comércio e aquece as vendas. Neste sentido, é de suma importância que a população saiba quais são seus direitos e conte com os serviços do Procon, caso tenham questões a serem resolvidas em relações de consumo, como compras entregues em desacordo, serviços não executados ou realizados em desconformidade com o contrato, entre outras situações”, explica.

Para abrir uma Carta de Informação Preliminar (CIP), mais conhecida como reclamação é necessário apresentar:

– Cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação;

– Cópia do comprovante de residência (em nome do consumidor);

– Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, Contrato, Boleto, Faturas ou documentos que comprovem a relação de consumo;

– Endereço ou CNPJ do Fornecedor;

– Procuração (se for o caso; disponibilizada pela Procon);

– No caso de Procuração: cópias do RG e CPF do Procurador.

Confira algumas dicas

– Se planeje financeiramente para fazer as compras e evite comprometer o orçamento com produtos só porque estão em promoção;

– Fique atento a variação dos preços entre uma empresa e outra;

– Desconfie de valores muito abaixo dos preços tabelados;

– Pesquise sobre o estabelecimento na internet para conhecer o histórico da empresa com serviços de entrega e reclamação de clientes;

– Compare os preços com outras lojas e verifique as condições de pagamento, opções de parcelamento e os juros;

– Fique de olho no valor do frete, às vezes ele pode ser maior do que a própria mercadoria;

– Na garantia estendida, verifique se a cobertura é total ou para troca do produto é necessário pagar franquia.

– Faça compras em sites e lojas confiáveis ou indicados por amigos e familiares;

– Cuidado com os links para compras que chegam por e-mail, WhatsApp ou redes sociais.

Procon Municipal

Além dos atendimentos no Procon Móvel, os taboanenses contam com o Procon Municipal, localizado na Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, no Pirajuçara. Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30, e as sextas-feiras são reservadas para audiências de conciliação

Serviços:

Procon Móvel – Especial Dia dos Pais

04/08, das 09h às 16h

Local: Praça Luiz Gonzaga, s/n, Pirajuçara

Procon Municipal de Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Telefone: 4786-2987 | 4786-2986

procon@ts.sp.gov.br

Atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30