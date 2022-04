Prefeitura de Taboão e Microlins Pirajuçara se unem para capacitar jovens para o mercado de trabalho

Direto da redação

A preparação de jovens para o mercado de trabalho é essencial para conquistar a tão sonhada oportunidade de emprego ou estágio. Pensando nisso, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Taboão da Serra e a Microlins Taboão da Serra – Pirajuçara se uniram e estão auxiliando 27 adolescentes a serem preparados para o mundo do trabalho, através do Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP). A aula inaugural do curso ocorreu na terça-feira, 29/03, na EMEF Prof. Francisco Ferreira Paes.

O secretário de Assistência Social, Wagner Eckstein, explicou a importância da parceria. “Os jovens que foram selecionados para esse programa são atendidos pela Política de Assistência Social. Alguns estavam em situação de trabalho infantil, em medida socioeducativa, acolhimento institucional, entre outras situações. Pensando em proporcionar a eles novos conhecimentos e oportunidades, a Microlins Taboão da Serra – Pirajuçara nos acolheu de braços abertos, ofertando essa capacitação. Essa é uma importante parceria que visa não apenas desenvolver habilidades dos nossos jovens, mas permite que façamos justiça e inclusão social, além da garantia de direitos e da cidadania”, destacou.

O prefeito Aprígio agradeceu a Microlins e lembrou que a capacitar é imprescindível. “O conhecimento é algo que ninguém tira da gente, por isso estamos investindo em ações, programa e projetos que visam a expansão do conhecimento. A educação é uma das principais armas para combater a desigualdade social , pois permite que as pessoas mudem a própria realidade e o meio onde vivem. Por isso, agradeço imensamente a Microlins Taboão da Serra – Pirajuçara, nas pessoas da Vera Prates e do Edson Prates, por permitirem que nossos jovens sejam capacitados e preparados para o mercado de trabalho”, declarou.

PDP

O Programa de Desenvolvimento Profissional conta com 15 aulas, com duração de 01h30 cada, que orientam os participantes a se prepararem para o mercado de trabalho, participar de processos seletivos e aumentar as chances de contratação. As aulas contam com palestras, dinâmicas, exercícios práticos e atividades para serem desenvolvidas em casa.

Vera Prates, diretora franqueada da Microlins Taboão da Serra – Pirajuçara, afirmou que o objetivo do programa não é a profissionalização, mas trabalhar o comportamento. “O PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional, trabalha postura, conduta e comportamento, para que o jovem faça o exercício do autoconhecimento, conheça suas potencialidades, desenvolva um planejamento estratégico pessoal e assim galgue o sucesso”, explicou.

O PDP dura cerca de três meses e meio e as aulas acontecem na Microlins Taboão da Serra – Pirajuçara. Os conteúdos vão desde noções do que é comunicação, empreendedorismo e networking, até currículo e empregabilidade 2.0, passando por marketing pessoal, técnicas de redação e oratória.

Quanto a parceria com o município, Vera Prates afirmou que tem tudo para dar certo. “A Microlins tem um forte trabalho, já ajudou milhares de pessoas a se prepararem para o mercado de trabalho e vejo essa parceria de forma muito positiva. É um trabalho de formiguinha, é o Poder Público se juntando à iniciativa privada para ajudar os jovens de Taboão da Serra. A Microlins aplicando conhecimentos, fazendo exatamente o sabe que fazer, será um sucesso total”, completou.

Serviço:

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4138-8040

sas@taboaodaserra.sp.gov.br

Microlins Taboão da Serra – Pirajuçara

Rua Euclides Pagani Martins, 197, Jardim Mituzi

Telefone: (11) 4139-6448 | (11)41391-295

taboaodaserra@microlins.com.br