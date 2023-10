Prefeitura de Taboão e UniFECAF realizam a primeira feira de empregos no dia 30 de outubro

Da PMTS

Em parceria com a UniFECAF, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), realizará, no dia 30/10,a primeira e maior feira de emprego, carreira e negócios da história da cidade. A ExpoTaboão acontecerá na nova sede da Prefeitura, na rua Pedro Mari, 80, no Pq. Assunção, das 09h às 18h.

O evento, que contará com 50 empresas e a oferta de mais de mil vagas de emprego, terá processos seletivos, oficinas, além de serviços ligados à profissionalização, empregabilidade e empreendedorismo. No espaço, também haverá uma praça de alimentação onde os próprios empreendedores taboanenses, que são atendidos pela Casa do Empreendedor, venderão os produtos com valores acessíveis.

Segundo o prefeito Aprígio, que será o primeiro Chefe do Executivo a realizar um evento dessa magnitude, todos estão convidados para participar. “Uma das principais marcas do nosso governo é dar dignidade para as pessoas. A ExpoTaboão será de extrema importância para garantir que todos aqueles que estão desempregados e passando dificuldades, possam trilhar um novo caminho. Todos estão convidados para participar”, finaliza Aprígio.

De acordo com o secretário Wanderley Bressan, a ExpoTaboão foi pensada principalmente para aquelas pessoas que desejam recolocação no mercado de trabalho. “Na ExpoTaboão, nós teremos empresas de vários segmentos que procuram candidatos de diversos perfis. A ideia é que muitas pessoas saiam delá já empregadas e outras encaminhadas para realizarem processos seletivos. Nós sabemos que o desemprego é uma dura realidade e, por isso, em parceria com a UniFECAF, projetamos a primeira feira de empregabilidade de Taboão da Serra para garantir que as pessoas possam voltar ao mercado de trabalho. A ideia foi muito bem aceita pelo prefeito Aprígio, que tem dado todo o apoio necessário para realizarmos esse grande evento”, afirma Bressan.

Já Marcel Gama, CEO da UniFECAF, enfatiza que a ExpoTaboão será muito importante para que os participantes tenham uma nova oportunidade. “UniFECAF tem a alegria de participar da 1ª Expo Taboão, buscando impactar positivamente nossa comunidade. Nosso objetivo é ajudá-lo a garantir uma vaga em uma empresa e realizar seus sonhos. Seu sucesso é nossa prioridade. Contamos com sua presença para fazer deste evento um passo importante em direção a um futuro melhor para todos”, diz Marcel.

Inscrições online a partir de 23/10

Para participar, é aconselhável fazer o pré-cadastro pelo site https://conteudo.fecaf.com.br/lp-expotaboao-evento. A efetivação ficará disponível a partir da próxima segunda-feira, 23/10.

Inscrições presenciais a partir de 23/10

O participante também poderá ir até a sede da UniFECAF (Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Rua Cesário Dau, 535 – Jd. Maria Rosa), Atende Pirajuçara (Estr. Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajussara), Escola de Gastronomia (Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108 – Jardim São Paulo), Escola de Moda, Beleza e Estética (Rua Marechal Floriano Peixoto, 242 – Jardim Saporito), além da Escola Pet ( R. Edite Pinho Souza, 40 – Jardim Frei Galvão) para realizar o cadastramento. Vale ressaltar ainda que quem não conseguir, poderá fazer o credenciamento no dia do evento.

Serviços disponíveis no dia da ExpoTaboão:

– Fábrica de Talentos

– Casa do Empreendedor

– Programa PAP

– Emprega Taboão

Oficinas confirmadas:

09h30 – 10h30 – Montagem de currículo

09h30 – 10h30 – Como se comportar na entrevista

11h – 12h – Inteligência emocional

11h – 12h – Como ter um Linkedin atrativo

13h – 14h – AI

15h30 – 16h30 – ESG

ExpoTaboão

1ª Feira de Emprego, Carreira e Negócios

Segunda-feira, 30/10, das 09h às 18h

Local: Nova Sede da Prefeitura – Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção