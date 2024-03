Prefeitura em Taboão abre concurso público com 16 vagas e 320 cadastro reserva para Auxiliar de Classe

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra lançou novo edital de concurso público para diversos cargos e inclusive o cargo que temos comentar aqui na postagem: Auxiliar de Classe. As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h00 do dia 22/03/2024 até as 23h59 do dia 06/05/2024.

Para realização da inscrição o candidato deverá acessar o site www.abconcursospublicos.org no período de inscrição estabelecido pelo item “3.1”, e seguir os seguintes procedimentos:

a) Clicar na aba “Área do Candidato”;

b) Localizar o Edital desejado;

c) Clicar em “INSCRIÇÃO ONLINE”

d) Inserir o CPF;

e) Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição;

f) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as instruções; g) Gerar e imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até o dia 07/05/2024.

O Auxiliar de Classe trabalha nas creches de Taboão da Serra, dentro da sala de aula auxiliando a professora, abaixo a descrição do cargo:

AUXILIAR DE CLASSE

Auxiliar nos cuidados diários dos educandos no tocante à higiene, alimentação, segurança e apoio nas atividades curriculares. Conhecer o planejamento do professor e da unidade escolar auxiliando-os por ocasião da execução, além de participar dos projetos e programas em benefício dos educandos. Exercer demais atividades correlatas, conforme determinação do diretor da unidade escolar.

As vagas são 16 iniciais mais o cadastro reserva, nesse concurso em questão haverá limite de cadastro reserva que é de 20X o número de vagas, então teremos 16 vagas efetivas + 320 de cadastro reserva totalizando 336 vagas.

Salário mais benefícios

O Auxiliar de Classe tem o salário base de R$ 1.744,75 para uma carga horária de 40h semanais, é pago vale transporte dentro do município, em outras palavras, a Prefeitura de Taboão da Serra não paga passagens de outros municípios, então é importante morar na região ou próximo de Taboão da Serra. Além do salário base é pago VA no valor de R$ 274,00, se considerarmos o Vale Alimentação mais a base, então teremos um salário líquido de R$ 1.775,00 mais ou menos.

É importante se atender ao requisito mínimo para o cargo que é ter o ensino médio completo.

Conteúdo Programático

A prova de Auxiliar de Classe está prevista para ser aplicada no SÁBADO 18/05, este é o único cargo que terá sua prova aplicada no sábado.

A prova será composta por:

MATÉRIA Nº DE QUESTÕES PONTUAÇÃO/QUESTÃO PONTUAÇÃO TOTAL PORTUGUÊS 10 0,25 2,50 MATEMÁTICA 05 0,25 1,25 CONHECIMENTOS GERAIS 05 0,25 1,25 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 0,25 5,00

A prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O candidato deverá obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos no total, ou seja, 5 (cinco) pontos para ser aprovado no Concurso Público.

Efetivamente o Auxiliar de Classe precisa acertar pelo menos 20 questões para ser aprovado(a).

Então é precisa se preparar para essa prova.

