Prefeitura seleciona expositores para trabalhar no ‘Natal Iluminado 2023’

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Turismo abre inscrições para os interessados em participar do processo de seleção de expositores temporários de diversas áreas para o Natal Iluminado 2023. O evento terá início em 01 de dezembro de 2023, com iluminação temática funcionando todos os dias e atividades culturais que ocorrerão de quinta a domingo, das 19h às 23h.

Leia o Edital com atenção e faça a sua inscrição por meio de uma das seguintes opções:

1 – On-line por meio desse LINK – Período: a partir das 8h do dia 01/11 até as 22h do dia 14/11;

2 – Presencialmente na Secretaria Municipal de Turismo, que fica na rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro, Embu das Artes – Período: de 01/11 até 14/11, das 9h às 16h, de segunda a sexta feira (exceto feriado e pontes de feriado).

LEIA AQUI O EDITAL

IMPRIMA AQUI FICHA DE INSCRIÇÃO



IMPRIMA AQUI DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA