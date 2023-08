Presidente da Câmara de Taboão André Egydio é internado com pneumonia no Hospital Samaritano

Segundo Nota Oficial publicada no Instagram do Presidente, a equipe médica responsável está acompanhando de perto o estado do vereador e trabalhando para garantir sua recuperação rápida e completa. Ele encontra-se estável e recebendo todos os cuidados necessários para o seu pronto reestabelecimento.

Por conta do seu quadro médico, Dr. André Egydio não presidirá a sessão ordinária desta terça-feira (15). Essa missão ficará sob responsabilidade do vice-presidente da casa, Marcos Paulo. As agendas da semana e o evento de prestação de contas do mandato, marcado para o próximo sábado, dia 19, estão CANCELADOS.

“O Presidente Dr. André expressa sua gratidão pela preocupação e apoio recebidos nesse momento. Informações adicionais e boletins médicos serão fornecidos à medida que houver novas atualizações”diz a nota