Presidente da Câmara de Taboão André Egydio tem alta de hospital e nesta terça (22) preside a sessão

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (22), o vereador e presidente da câmara de Taboão da Serra, Dr. André Edydio teve alta do hospital Hospital Samaritano após ser internado na segunda-feira dia 14 de agosto, devido a complicações de saúde. André Egydio passou por avaliação médica e foi diagnosticado com um caso de pneumonia que demandou cuidados e tratamento hospitalar. Nesta terça, o vereador e presidente da câmara de Taboão da Serra, Dr. André Edydio preside a sessão.

Por conta do seu quadro médico do presidente, a missão de presidi nesses dias, ficou sobre responsabilidade do vice-presidente da casa, Marcos Paulo.