Presidente Dr. André da Sorriso rompe com Aprígio e vai apoiar candidatura do Engenheiro Daniel

Direto da Redação

O presidente da Câmara de Taboão da Serra, Dr. André da Sorriso anunciou em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (3) que está deixando a base do Governo Aprígio e vai apoiar o Engenheiro Daniel na disputa eleitoral, que acontece em outubro deste ano. André deixa o Podemos para se filiar ao partido Republicanos.

“Estava avaliando a possibilidade de vir [para o grupo do Daniel]. O nosso termômetro é a população, que nos guiou. Ela não gostou do Governo Aprígio e tendo a expectativa de ser Fernando [Fernandes] ou Daniel, eu nunca fui Fernando e optei pelo novo que está vindo aí. Quero contribuir e vamos ser vitoriosos. O prefeito Aprígio foi assessorado de forma errada. É um ciclo que se encerra e começa outro”, afirma Dr. André da Sorriso.

A coletiva foi concedida ao lado do Engenheiro Daniel e dos vereadores Sandro Ayres e Érica Franquini, que também romperam com o governo há pouco tempo. O ex-vereador Professor Moreira, que anunciou nesta semana apoio ao Daniel, acompanhou a coletiva.

“Participar de mais uma coletiva para anunciar um novo apoio, e esse apoio ser do presidente, é uma honra muito grande. Mostra a seriedade e a grandeza do nosso projeto. Ele vem para somar muito. […] Acho que consegui muito mais do que realmente eu imaginava para uma candidatura – não digo de oposição – mas fora do governo. Eu nunca fiz oposição e nem pretendo fazer”, diz Engenheiro Daniel.

POSTURA NA PRESIDÊNCIA

Dr. André da Sorriso promete manter uma postura democrática no exercício da presidência do poder legislativo, mas terá postura crítica a atual gestão. “Vou dar voz a todos e ser republicano. Sou presidente da Câmara e preciso mediar 12 vereadores, mas como vereador, vou criticar”, diz.