Prestes a inaugurar “praia”, parque aquático em Cotia lança sorteio de ingressos

O Thermas da Mata, em Cotia, vai inaugurar no dia 26 de fevereiro a Praia da Mata: primeira praia artificial com água aquecida e ondas da região. Para celebrar, o parque aquático lançou nas redes sociais, nesta sexta-feira (18), o sorteio de ingressos para quem não quer perder a atração.

As regras para participar do sorteio podem ser consultadas na página do Thermas da Mata no Facebook e Instagram (confira abaixo). O vencedor garante ingresso para curtir a nova atração com mais dois amigos.

A Praia da Mata terá um espaço com 1 mil m² só de areia e outros 5 mil m² de praia. Além da imersão paradisíaca com águas cristalinas e quentinhas (temperatura de 32 graus), o público poderá desfrutar de uma experiência praiana em plena cidade, com direito a quiosques, bar pé na areia, Beach Club (área vip), cabanas para experiência vip, entre outros atrativos.

Os ingressos para o lançamento, que também contará com apresentações musicais de Swing do Bixo, Bom Gosto e Mulher Filé DJ, já estão a venda pelo site www.thermasdamata.com.br. No mesmo dia, serão lançadas 1 mil novas vagas de estacionamento.