Previsão do Tempo: Semana começa com frio e chuva na região

Por Samara Matos, na redação

A semana na região vai começar com a volta do frio e bastante chuva, acompanhada de trovoadas isoladas. Segundo o ClimaTempo, a máxima nesta segunda-feira (9) não deve passar dos 22°C e, a mínima será de 17°C.

Já na terça-feira (10) as temperaturas vão se elevar um pouco, com a máxima em torno dos 25°C enquanto a mínima chega aos 15°C. As nuvens vão continuar presentes durante o dia, porém a possibilidade de chuva é baixa. Já no dias seguintes há chances de chuva a qualquer momento.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

• Quarta-feira (11): mínima de 17ºC e máxima de 31ºC;

• Quinta-feira (12): mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;

• Sexta-feira (13): mínima de 16ºC e máxima de 20ºC;