Previsão do Tempo: Semana promete pancadas de chuva isolada e mínima de 11ºC na sexta

Direto da redação

A previsão do tempo de segunda (11) a sexta-feira |(15) em Taboão da Serra será com temperaturas mais baixas, com previsão de frio na sexta santa. Ao longo da semana, a previsão é de pancadas de chuva isolada.

Veja os dados completo abaixo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Segunda (11): Mínima: 17ºC – Máxima: 28ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Terça (12): Mínima: 18ºC – Máxima: 32ºC – Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Quarta (13): Mínima: 19ºC – Máxima: 25ºC – Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Quinta (14): Mínima: 14ºC – Máxima: 19ºC – Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Sexta (15): Mínima: 11ºC – Máxima: 19ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada