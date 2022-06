PRF apreende 51kg de maconha na Régis Bittencourt

Do site da PRF

No dia 06/06, por volta das 18 horas, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo no KM 370 da Rodovia Régis Bittencourt, no município de Miracatu/SP, a fim de fazer uma fiscalização de rotina.

Durante inspeção no interior do carro modelo Peugeot 207, os policiais obtiveram êxito ao encontrar 51kg de maconha em compartimentos ocultos do veículo, que era ocupado por 2 pessoas.

Diante disso, a droga foi apreendida e os dois ocupantes foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miracatu.