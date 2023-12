PRF apreende cocaína em carro acidentado na Régis Bittencourt

No sábado (09), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente entre dois automóveis no KM 296 da BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, no município de Itapecerica da Serra/SP.

Com o impacto, um dos veículos saiu da pista e foi parar em um matagal às margens da rodovia e dentro dele os Policiais encontraram uma mochila contendo aproximadamente 11 Kg de substância similar à cocaína embalados em sacos.

O condutor evadiu-se do local antes da chegada dos policiais. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Civil de Itapecerica da Serra/SP