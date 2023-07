PRF apreende produtos eletrônicos saqueados na Régis Bittencourt

Por volta das 11h50 desta quarta-feira (12), a PRF prendeu um homem com produtos eletrônicos saqueados de um caminhão acidentado na Régis Bittencourt. O acidente ocorreu às 8 horas do mesmo dia, no km 342 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu-SP, envolvendo um caminhão que transportava produtos eletrônicos.

Após o acidente, a carga transportada pelo veículo foi saqueada por populares, os quais, inclusive, agrediram o motorista do caminhão para subtrair a mercadoria. A equipe da PRF compareceu ao local, porém os saqueadores evadiram-se na mata. Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo VW/Gol vermelho, que trazia em seu interior caixas idênticas às que eram transportadas pelo caminhão acidentado.

O motorista do Gol tentou fugir dos policiais. Saindo da rodovia, ele adentrou em uma estrada vicinal, porém a equipe conseguiu abordá-lo, confirmando que as caixas no carro eram da carga saqueada.

O motorista disse que estava levando os eletrônicos para um bairro de Juquitiba-SP, porém não disse quem seria o destinatário do produto ilícito.

Conduzido para a Polícia Judiciária de Miracatu-SP, o homem foi autuado em flagrante delito.