PRF encerra Operação Independência 2023 em São Paulo

Direto da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 deste domingo (10), a Operação Independência 2023 em São Paulo. Neste ano, durante os quatro dias de operação, que teve início na quinta (7), agentes da PRF flagraram 48 motoristas dirigindo embriagados e 6 foram presos por crimes de trânsito. 175 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, além de 21 ocasiões em que crianças não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 245 ultrapassagens irregulares durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

A PRF registrou 60 acidentes, com 74 pessoas feridas e duas mortes nas rodovias federais de São Paulo, de quinta a domingo.

Foram fiscalizadas 2.509 pessoas e 2.184 veículos. A PRF realizou o teste do “bafômetro” em 1.718 motoristas.

Os policiais registraram 2.049 infrações de trânsito nos cerca de mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF em São Paulo. 50 veículos foram recolhidos aos pátios por diversas irregularidades.

Quatro veículos foram recuperados, sendo dois deles com os sinais de identificação adulterados, os populares “dublês”.