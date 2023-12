PRF prende quadrilha na rodovia Regis Bittencourt

Direto da redação

Nesta quinta-feira (14), durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 387 da BR-116, rodovia Regis Bittencourt, no município de Miracatu/SP foi dada ordem de parada a um veículo Renault/Duster que era ocupado por quatro homens.

Durante a fiscalização, os ocupantes do veículo demonstraram muito nervosismos e apresentaram contradições acerca do motivo da viagem o que motivou a equipe da PRF realizar uma busca mais detalhada no interior do veículo e encontrar 10 aparelhos celulares, 06 máquinas de cartões, 60 cartões de crédito/débito e R$ 3.000,00 reais em espécie.

Os policiais realizaram algumas consultas e conseguiram identificar diversas vítimas que tiveram seus cartões subtraídos e posteriormente utilizados

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Civil de Miracatu/SP.