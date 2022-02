Primeira parcela ou cota única do IPTU 2022 de Taboão vence em 10 de março

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra já finalizou a postagem dos carnês para recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 e da Taxa da Coleta de Lixo, lançada na mesma guia. Os contribuintes poderão efetuar o pagamento dos tributos em parcela única com 7% de desconto ou optar pelo pagamento em 10 vezes. O vencimento da primeira parcela e da cota única será no dia 10 de março de 2022.

Os contribuintes que não receberem o carnê poderão imprimir a segunda via através do site do Atende On-line www.atende.ts.sp.gov.br ou dirigir-se à pessoalmente central ATENDE (Rua Elisabetta Lips, nº 55, Jardim Bontempo), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, em tempo hábil a realizar o recolhimento dos tributos.

Vale ressaltar que a parcela única com 7% de desconto somente será recebida até a data de seu vencimento, isto é até 10/03. Quem optar pelo pagamento em 10 vezes precisa quitar o tributo até o dia 10 de cada mês, sendo a primeira parcela em 10/03, para que não haja incidência de juros. Caso contrário, haverá aplicação de multa e juros conforme disposto no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 193/2009)

Serviço:

IPTU 2022 – Vencimento da primeira parcela ou cota única – 10/03/2022

Atende

Rua Elisabetta Lips, nº 55, Jardim Bontempo

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Telefone: 4788-2922 | 4788-2923

atende@taboaodaserra.sp.gov.br

www.atende.ts.sp.gov.br