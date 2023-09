Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Saúde, abrirá inscrições para a contratação de 22 médicos das seguintes especialidades: anestesista, clínico geral, ginecologista, neonatologista, ortopedista e pediatra. O processo seletivo também prevê cadastro reserva.

Os interessados devem se inscrever no site do Inepam, de 4 a 12/9. Mais informações AQUI NO EDITAL.