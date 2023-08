Processo seletivo na Natura oferece quase 80 vagas de emprego em São Paulo

Direto da redação

A Natura, uma das marcas líderes no setor de beleza e cuidados pessoais, está promovendo uma série de processos seletivos para preenchimento de vagas de emprego na Grande São Paulo e região.

São ao todo 78 oportunidades em diferentes áreas da empresa, algumas delas destinadas ao escritório localizado no Parque da Anhanguera, zona oeste da capital paulistana, e outras na fábrica da Natura, situada em Cajamar, na Grande São Paulo.

Caso alguma das vagas corresponda ao seu perfil profissional e interesse, para participar do processo seletivo basta acessar o link, onde você será direcionado para a página da Natura no LinkedIn. Lá, você encontrará detalhes sobre as vagas e os requisitos necessários. Procure pela vaga que melhor se alinha ao seu perfil profissional e realize a candidatura.

Para profissionais em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, a Natura oferece um leque diversificado de vagas, abrangendo diversas áreas. Alguns exemplos das posições disponíveis incluem:

Coordenador(a) de Marketing (Governança)

Coordenador(a) de Tracking de Marca e Analytics

Coordenador(a) de Mídia (Performance)

Analista de Marketing Sênior

Analista Pleno de Marketing de Presentes

Analista Sr de Mídia Branding

Coordenador(a) de Marketing de Produto (Maquiagem)

Analista de Produtos Digitais Sênior

Coordenador(a) de Indicadores de Novos Produtos Digitais (Data Analytics)

Product Manager (Earned Media)

Analista Pleno de Gestão de Portfólio

Analista Sênior de Treinamento e Desenvolvimento

Analista Sr. Talent Partner

Analista Sênior de Sistemas – Pacotes Bancários

E muitas outras.

Sobre a Natura

A Natura integra o grupo Natura &Co, composto por quatro marcas de beleza icônicas: Avon, Aesop, Natura e The Body Shop. Com mais de 200 milhões de consumidores e presença em mais de 100 países, essas marcas compartilham o propósito comum de construir um futuro melhor. Além de oferecer produtos de qualidade, a Natura e suas parceiras também promovem valores de inclusão, diversidade e sustentabilidade, contribuindo para transformações positivas na sociedade e no meio ambiente.