Procon Municipal de Taboão da Serra realiza força tarefa para atender e auxiliar população prejudicada pela Enel

O Procon Municipal de Taboão da Serra atuará de forma itinerante para auxiliar as regiões e os munícipes mais afetados devido ao evento climático que atingiu o município no dia 03/11, principalmente, pelo transtorno causado pela falta de energia elétrica, de responsabilidade da Enel Distribuição de Energia.

De 10 a 18/11, através de uma força tarefa, o órgão de defesa do consumidor estará em diversos bairros com o objetivo de ajudar os cidadãos que sofreram danos materiais. Além disso, os munícipes poderão tirar dúvidas, abrir reclamações, obter orientações sobre direito de ressarcimento, entre outros serviços.

Quem preferir, pode também comparecer presencialmente no Procon Municipal, de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30, localizado na Estrada Kizaemon, 1987 – Pirajuçara. Por telefone, o munícipe pode entrar em contato através do 4786-2986 ou 4786-2987. E online, os cidadãos podem enviar e-mail para procon@ts.sp.gv.br.

De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Matheus Motta , o Procon notificou a Enel por duas vezes, na tarde de sábado, 04/11, e na noite de segunda-feira, 06/11, e ainda não houve respostas da empresa. “A Enel lidera as reclamações pela má qualidade dos serviços, e, neste cenário que vivemos esses dias, ficou claro a falta de estrutura para atender os nossos munícipes que sofreram muito com a falta de energia em suas casas. É inaceitável e ainda não conseguiram solucionar os problemas. Portanto, como município, e sob a ordem do nosso prefeito Aprígio, vamos realizar esta força tarefa para garantir os direitos da nossa população, aplicar as sanções previstas em lei, além de notificar o Ministério Público”, explicou.

O prefeito Aprígio esteve em reunião com o Governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes na noite de segunda-feira, 06/11, acompanhado do Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega e demais prefeitos da Região Metropolitana, para discutir os impactos em Taboão da Serra e na região, que foram afetados pelo descaso e morosidade da Enel.

“Na semana passada, determinei que o Procon Municipal notificasse a Enel Distribuição de Energia para o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica nos equipamentos públicos e nas residências dos nossos cidadãos, garantindo o abastecimento completo a todos. Além disso, a Enel também foi notificada para prestar esclarecimentos ao nosso município sobre a demora no restabelecimento da energia em vários pontos da cidade. E, com o objetivo de ajudar todos que foram prejudicados por essa empresa, vamos levar o serviço do Procon Municipal de forma itinerante e em diversos bairros. Conte com a nossa gestão para garantir os seus direitos”, informou o prefeito Aprígio.

Cronograma Força Tarefa Procon Taboão da Serra

De 10 a 18/11 – atendimento das 09h às 16h

10/11 – Sexta-feira – 09h às 12h – Pq. Pinheiros – Av.Paulo Ayres (Ponto de referência: Posto de Gasolina – antigo Pinzeta)

10/11 – Sexta-feira – 13h às 16h – Marabá – R. Marcelino Correia de Melo (Em frente ao Campo do Marabá Novo)

11/11 – Sábado – 09h às 12h – Santo Onofre – R. Marechal Artur da Costa e Silva, nº 85 (Ponto de referência: Em frente ao Centro de Referência da Mulher)

11/11 – Sábado – 13h às 16h – Pirajuçara – Praça Luiz Gonzaga – (Ponto de referência: Em frente ao Poupatempo)

13/11 – Segunda-feira – 09h às 12h – Monte Alegre – Rua Antônio Pestana, 434 (Ponto de referência: CIE Pietra)

13/11 – Segunda-feira – 13h às 16h – Largo do Taboão – Rua João Santucci (Ponto de referência: Terminal Vai e Vem)

14/11 – Terça-feira – 09h às 12h – São Judas – Avenida Vicente Leporace (Ponto de referência: Quadra do São Judas)

14/11 – Terça-feira – 13h às 16h – Saint Moritz – Praça Madre Teresa de Calcutá

16/11 – Quinta-feira – 09h às 12h – Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 (UBS Jd. Salete)

16/11 – Quinta-feira – 13h às 16h – Jd. Record – R. Juazeiro, 47 (Ponto de referência UBS Jardim Record)

17/11 – Sexta-feira – 09h às 12h – Pq. Laguna – Avenida Ayrton Senna (Praça em frente ao CDHU do Laguna)

17/11 – Sexta-feira – 13h às 16h – Jardim Mirna – Rua Henrique Robba, 197 (Em frente a Paróquia São João Maria Vianney)

18/11 – Sábado – 09h às 12h – Jd. Trianon – Rua Rodrigues Alves, 29 (Em frente ao Pronto Socorro Infantil)

18/11 – Sábado – 13h às 16h – Jd. Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 (Ponto de referência UBS Clementino)

Serviço:

Procon Municipal de Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Telefone: 4786-2986 | 4786-2987

procon@ts.sp.gov.br

Atendimento: de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30

Instagram: https://www.instagram.com/procontaboaodaserra/

Facebook: https://www.facebook.com/procontaboaodaserra/