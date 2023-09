PRODESP abre inscrições para Processo Seletivo de Estagiários em Taboão da Serra

Direto da redação

A partir do dia 27 de setembro de 2023 serão recebidas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), que tem como objetivo a formação de cadastro reserva para possível admissão de Estagiários para atuarem na cidade de Taboão da Serra.

As oportunidades serão destinadas à estudantes devidamente matriculados nos cursos de nível técnico e graduação em Administração; Administração com ênfase em Tecnologia da Informação; Administração Pública; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Banco de Dados; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Ciências Econômicas; Computação na Nuvem; Marketing; Direito; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Estatística; Gestão de Negócios Digitais; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Jornalismo; Psicologia; Redes de Computadores; Relações Públicas; Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Sistemas para Internet; Tecnologia da Informação; Ensino Médio ; Técnico em Administração; Técnico em Contabilidade e Técnico em Nutrição.

Para os estudantes dos níveis médio/técnico é preciso estar matriculado entre o 1º e 2º ano ou a partir do 2º semestre. Já para os estudantes de nível superior é necessário cursar a partir do 2º ou 3º semestre.

Os estagiários admitidos deverão atuar em jornadas de seis horas diárias, com remuneração que varia de R$ 712,57 a R$ 937,59 ao mês.

Aqueles que tiverem interesse em concorrer poderão realizar as candidaturas até às 12h, no horário de Brasília, do dia 30 de outubro de 2023, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico do CIEE, responsável pela organização do edital.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova online, que será composta por questões sobre português e conhecimentos gerais. Em caso de empate, serão levados em consideração os critérios de maior idade, maior nota em cada um dos temas da avaliação ou então possuir a inscrição mais antiga na seleção.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um não, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.

Para mais informações, basta acessar o edital de abertura completo disponível em nosso site.