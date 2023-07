Programa Bolsa-Atleta da Prefeitura de Taboão da Serra recebe inscrições até 27 de julho

Direto da redação

Começou nesta quinta-feira, 20/07, e segue até o dia 27/07, as inscrições para o Programa Bolsa-Atleta, que concede bolsa-auxílio para esportistas, atletas e paratletas representantes de Taboão da Serra em competições. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na Avenida Dr. José Maciel, 708, no Jardim Maria Rosa. O edital completo do Chamamento Público, com os critérios para concessão do benefício e cronograma, está disponível no site prefeitura.ts.sp.gov.br, no menu Licitações.

“Sabemos o quanto os esportistas, atletas e paratletas da nossa cidade precisam de incentivo e apoio financeiro para o custeio das despesas em competições, e o Bolsa-Atleta foi criado e regulamentado para isso. Este é um grande avanço do Governo da Reconstrução que investe em pessoas para devolver a dignidade à população”, explica o prefeito Aprígio.

O programa Bolsa-Atleta foi recriado através da Lei Ordinária 2.426/2022, de autoria do vereador Anderson Nóbrega, e regulamentado através do Decreto Municipal nº 68/2023, sancionado em maio deste ano pelo Prefeito Aprígio. De acordo com o Decreto, os esportistas, atletas e paratletas de Taboão da Serra poderão receber de R$ 100 a R$ 5 mil, dependendo da natureza do projeto.

De acordo a SEMEL, este ano serão concedidas 70 (setenta) bolsas, sendo:

– 6 (seis) para atletas/paratletas de Nível Internacional;

– 12(doze) para atletas/paratletas de Nível Nacional;

– 16 (dezesseis) para atletas/paratletas de Nível Estadual;

– 7 (sete) para Técnicos/Treinadores;

– 7 (sete) para Assistentes Esportivos;

– 1 (uma) para categoria Coletiva;

– 21 (vinte e uma) para a categoria Estudantil.

Para pleitear o benefício, é necessário atender aos requisitos que variam de acordo com a modalidade, como ter no mínimo oito anos, estar em plena atividade esportiva, não receber salário de entidade de prática desportiva, dentre outros critérios que constam no edital.

O valor da bolsa-auxílio será depositado, mensalmente, em conta bancária aberta no banco Santander em nome do atleta ou responsável, obedecendo as normas de contabilidade, por um período máximo de 05 (cinco) meses, até o final do exercício ou determinado pela Comissão.

“O Bolsa-Atleta é um compromisso que assumimos e estamos cumprindo. Sabemos que os esportistas da nossa cidade não precisam só de espaços públicos para treinar, mas também de ajuda financeira para que continuem treinando e se dedicando para representar Taboão da Serra em competições de diversos níveis. Contem sempre com o Governo da Reconstrução”, declara o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

Conforme Decreto Municipal nº 135/2023, que altera o horário de funcionamento das repartições públicas municipais nos dias que o Brasil jogará na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, o expediente na segunda-feira, 24/07, iniciará às 10h, uma vez que a Seleção Brasileira enfrentará o Panamá às 07h.

Serviço:

Chamamento Público Bolsa-Atleta

Inscrições até 27/07/2023

Categorias: Individual, Coletiva, Especial e Estudantil.

Edital completo: prefeitura.ts.sp.gov.br

Local: Secretarias de Esportes e Lazer

Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888

Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h