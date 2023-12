Programa Mais Esporte Taboão abre inscrições para atividades esportivas

Direto da PMTS

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra, está com as inscrições abertas para diversas modalidades gratuitas, que vão do dia 01 até 15/12. Os interessados devem ir diretamente no núcleo esportivo que oferece a modalidade desejada e realizar o cadastro, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

O início das atividades está prevista para o primeiro semestre de 2024. O objetivo é integrar a população em torno do esporte e propor novas experiências que contribuam com a geração de princípios e valores dos futuros alunos.

“Começar a praticar atividades físicas é um dos melhores caminhos para a saúde e o bem-estar, o programa Mais Esporte Taboão tem o intuito de acolher todas as idades e proporcionar mais estímulos a população. Convido a todos os munícipes a se inscreverem para a modalidades que mais gostem”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

Para mais informações, consulte a SEMEL pelo telefone (11) 4788-5888.

Modalidades Oferecidas

A SEMEL oferta as seguintes modalidades:

Atletismo, Basquete, Boxe, Boxe Chinês, Caminhada, Capoeira, Capoeira Kids, Combate, Defesa Pessoal, Funcional, Futebol, Futsal, Ginástica, Ginástica 60+, Ginástica Artística Kids, Ginástica Olímpica, Handebol, Jiu Jitsu, Judô, Judô Kids, Karatê, Karatê Kids, Kickboxing, Kung Fu, Kung Fu Kids, Muay Thai, Pilates, Ritmos, Taekwondo, Vôlei, Vôlei Adaptado e Xadrez.

Serviço

Inscrições – SEMEL 2024

De 01 a 15/12

Onde? Núcleos Esportivos

Apresentar: Documento oficial com foto e comprovante de residência

Informações: Secretaria de Esportes e Lazer – (11) 4788-5888